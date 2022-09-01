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الخميس، 01-09-2022 09:08 ص

البورصة تنخفض 0.35 %

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الوكيل الاخباري - انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس في بورصة عمان إلى 2546.95 نقطة، بانخفاض نسبته 0.35 %.

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وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو4.0 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.7 مليون سهم، نفذت من خلال 2.050 عقدا.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 86 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 21 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و38 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.


أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.81 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.33 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.22 %.

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