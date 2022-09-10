البورصة تنخفض 2.14 % في أسبوع

الوكيل الإخباري - انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إغلاق بورصة عمان الأسبوع إلى 2487.9 نقطة مقارنة مع 2542.2 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته 2.14 %.

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وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان، حوالي 5.4 مليون دينار مقارنة مع 27.9 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 80.5 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 27.2 مليون دينار مقارنة مع 139.6مليون دينار للأسبوع السابق.



أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 17.1 مليون سهم، نفذت من خلال 13104 عقداً.



وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 3.73 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 1.17 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 2.65 %.