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الإثنين، 26-04-2021 11:20 ص

البيتكوين ترتفع مع إقبال المستثمرين على شرائها

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الوكيل الإخباري- ارتفعت عملة ”البيتكوين“ في تعاملات السوق الاثنين، حيث استغل المستثمرون تراجعها لمستويات منخفضة في سبعة الأسابيع الماضية لشرائها بهدف الاستثمار.

ورأت مجلة ”فورتشين“ الأمريكية أن ”البتكوين“ التي تعتبر أكبر عملة مشفرة في العالم في طريقها لتحقيق أكبر مكاسب لها منذ الـ8 من شباط الماضي بعد انخفاضها إلى 47،079 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة قبل أن تنتعش مرة اخرى.

وارتفعت العملة اليوم الاثنين بنسبة 9.6٪ إلى 52747 دولارا وتم تداولها عند نحو 52500 دولار اعتبارا من الساعة الـ12 ظهرا في هونغ كونغ.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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