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الأربعاء، 26-05-2021 02:52 م

البيت الأبيض يسعى لمنع استخدام العملات المشفرة

بيتكوين-8


الوكيل الاخباري- يعكف المسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على دراسة القواعد الحالية المنظمة لسوق العملات المشفرة، وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لفرض قيود جديدة تهدف لتتبع الأصول الرقمية ومنع استخدامها في تمويل الأنشطة غير المشروعة، مثل: الإرهاب، حسب ما أوردت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية.

وذكرت الصحيفة -أيضا- أن مسؤولي البيت الأبيض يدرسون جديّا مدى الحاجة لسن لوائح جديدة لحماية المستثمرين في سوق العملات المشفرة من عمليات السحب الهائلة التي شهدها القطاع الأسبوع الماضي.

وقالت في تقرير، إن المسؤولين في البيت الأبيض يدرسون ”الثغرات“ الموجودة في القواعد واللوائح المنظمة للعملات المشفرة، وذلك في أعقاب أحدث موجة من التقلبات ضربت السوق الأسبوع الماضي؛ ما يشير ضمنًا إلى إمكانية سن قواعد جديدة قريبًا.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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