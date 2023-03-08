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الأربعاء، 08-03-2023 09:21 ص

البيت الأبيض يُعلق حول توجه الفيدرالي لرفع الفائدة من جديد

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الوكيل الإخباري - قال البيت الأبيض إنه لن يتدخل في السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لكنه عليه التمهل فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

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ويتجه المركزي الأميركي لرفع الفائدة أعلى مما كان متوقعا، بعد أن أظهرت بيانات حديثة تقدما أقل مما كان يأمله مسؤولو البنك في خفض التضخم.


وردا على سؤال عن تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول امس الثلاثاء بأنه سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع، وربما بوتيرة أسرع، قال مسؤول بالبيت الأبيض رفض الكشف عن هويته إن من المهم عدم الاعتماد كثيرا على بيانات شهر واحد.


وأضاف المسؤول :"البيت الأبيض لن يتدخل في إدارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لكننا نتعامل مع بيانات شهر واحد ويحتاج الناس إلى الجلوس لالتقاط الأنفاس".


يعتمد البيت الأبيض على باول، وهو جمهوري معتدل، لتوجيه الاقتصاد نحو "هبوط سلس" للاقتصاد ينخفض فيه التضخم دون الوقوع في براثن الركود، فيما يستعد الرئيس الديمقراطي جو بايدن لحملة رئاسية ثانية تركز على توفير فرص العمل وزيادة الاستثمارات. ( سكاي نيوز )

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