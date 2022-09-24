التأميم .. حل ألمانيا لمواجهة مشكلة الغاز

الوكيل الإخباري- في ظل أزمة نقص الغاز التي تعاني منها كثير من دول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسهم ألمانيا، قالت الحكومة الألمانية إنها تدرس الاستحواذ على شركة "إس إي إف إي"، وهي الجزء الألماني من شركة للطاقة تابعة لشركة "غازبروم" الروسية.

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وبحسب تقرير نشره موقع "دويتشه فيلي" الألماني، فقد ظهرت أول أنباء عن تأميم الشركة في مجلة "دير شبيغل" الألمانية الشهيرة.



وبعد الأنباء عن التأميم، ذكرت المتحدة باسم وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، أن الحكومة بالفعل تجري محادثات عن مستقبل شركة.



وتأتي تصريحات الحكومة الألمانية بعد أن أعلنت الحكومة في وقت سابق نيتها الاستحواذ على حصة 99 % من شركة "يونيبير" لاستيراد الغاز، والتي كانت تواجه مخاطر اقتصادية نتيجة تراجع وتوقف إمدادات الغاز الروسي. ( سكاي نيوز )

