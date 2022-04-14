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الخميس، 14-04-2022 01:16 م

التبادل التجاري بين إيران وسلطنة عمان يسجل رقما قياسيا

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الوكيل الاخباري- أفادت الغرفة التجارية المشتركة بين إيران وسلطنة عمان، بأن حجم التجارة بين البلدين خلال العام الفارسي الماضي (انتهى في 20 مارس) سجل رقما قياسيا جديدا بمليار و336 مليون دولار.

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وأوضحت أن الاحصاءات المتعلقة بحجم التجارة بين إيران وسلطنة عمان أظهرت نموا بنسبة 53% مقارنة بالعام السابق.

وقال رئيس غرفة التجارة الإيرانية - العمانية المشتركة، إن حجم الصادرات إلى سلطنة عمان بلغ 716 مليون دولار خلال العام الماضي 2021 فيما كان 438 مليون دولار في 2020، وهو ما يعني نموا بنسبة  63% في الصادرات الإيرانية إلى عمان".

وأضاف: "إن نمو حجم التبادلات الإيرانية العمانية بنسبة 53 بالمئة في عام 2021، يظهر أن العلاقات بين البلدين باتت أكثر تطورا خلال العشرين عاما الماضية"، موضحا أن "الصادرات إلى عمان كانت 148 مليون دولار، وإجمالي حجم التجارة بين البلدين 221 مليون دولار عندما تم تشكيل غرفة التجارة الإيرانية العمانية المشتركة في عام 2013".

 

روسيا اليوم

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