التخطيط تبحث مع إيفاد برامج تحقق الأمن الغذائي للأردن

الوكيل الإخباري

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- بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، مع مديرة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وأوروبا في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، دينا صالح، البرامج التي يمكن من خلالها مساعدة الحكومة الأردنية في تحقيق الأمن الغذائي.وبحث الشريدة وصالح، أيضا، مجمل التحديات التي تواجهها الحكومة نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاس ذلك على الأمن الغذائي وعلى سلاسل الإمداد.وأعرب الوزير عن الشكر والتقدير للصندوق على الدعم المتواصل الذي يقدمه للمملكة الأردنية الهاشمية، وعلى الشراكة الحقيقية التي تربط الحكومة الأردنية بالصندوق، حيث كان للمساعدات التي قدمها الصندوق أثر واضح في دعم الجهود التنموية في القطاع الزراعي، وتمويل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية التنموية.