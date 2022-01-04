الثلاثاء 04-01-2022
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التخليص على 58 ألف مركبة خلال 2021

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الثلاثاء، 04-01-2022 10:39 ص

التخليص على 58 ألف مركبة خلال 2021

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنيّة محمد البستنجي، انه تم التخليص على نحو 58 ألف مركبة من المنطقة الحرة الزرقاء خلال عام 2021.

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وبيّن البستنجي في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم بنهاية عام 2021 التخليص على نحو 20 ألف مركبة ذات محرك بنزين و على 11 ألف مركبة ذات محرك ديزل.


وأضاف أنه تم التخليص على 21 الف مركبة "هايبرد" وعلى نحو 6 آلاف مركبة كهرباء حتى نهاية 2021.


وكشف أنه تم فتح بيانات جمركية لنحو ألفي مركبة "هايبرد" على وجه الخصوص في المنطقة الحرة الزرقاء خلال الأيام الخمسة الأخيرة من عام 2021.

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