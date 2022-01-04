التخليص على 58 ألف مركبة خلال 2021

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنيّة محمد البستنجي، انه تم التخليص على نحو 58 ألف مركبة من المنطقة الحرة الزرقاء خلال عام 2021.

اضافة اعلان



وبيّن البستنجي في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم بنهاية عام 2021 التخليص على نحو 20 ألف مركبة ذات محرك بنزين و على 11 ألف مركبة ذات محرك ديزل.



وأضاف أنه تم التخليص على 21 الف مركبة "هايبرد" وعلى نحو 6 آلاف مركبة كهرباء حتى نهاية 2021.



وكشف أنه تم فتح بيانات جمركية لنحو ألفي مركبة "هايبرد" على وجه الخصوص في المنطقة الحرة الزرقاء خلال الأيام الخمسة الأخيرة من عام 2021.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة