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الإثنين، 14-03-2022 03:18 م

التداول في بورصة عمّان اليوم يُسجل أعلى نقطة منذ 2018

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الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي للتداول في بورصة عمان اليوم الاثنين إلى أكثر من 2223 نقطة.

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وقالت الناطق الإعلامي باسم البورصة الدكتورة ملك الجزازي، إن الرقم القياسي المسجل اليوم الاثنين هو الأعلى منذ نيسان 2018 

ووفقا للبيانات التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 06/03 – 10/03 حوالي (6.6) مليون دينار مقارنة مع (5.2)مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع (25.7%).

 وبلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي (32.9) مليون دينار مقارنة مع (26.2)مليون دينار للاسبوع السابق. 

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