السبت 11-06-2022
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السبت، 11-06-2022 09:14 ص

التضخم الأميركي يسجل أعلى مستوى له منذ 40 عاما

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الوكيل الاخباري- عاود التضخم التسارع في أيار/مايو في الولايات المتحدة بعدما تباطأ في الشهر السابق، مسجلا رقما قياسيا منذ أربعين عاما، في حين دعا الرئيس جو بايدن بهذا الصدد إلى بذل "جهد أكبر وسريع".

وبلغ التضخم نسبة 8,6% بوتيرة سنوية مقابل 8,3% في نيسان/أبريل، بحسب مؤشر أسعار الاستهلاك الذي أصدرته وزارة العمل الجمعة.

وقال بايدن في بيان "علينا بذل جهد أكبر وسريع" لإبطاء التضخم، مذكرا بأن الموضوع يشكل "أولوياته الاقتصادية".

وتشكل الأرقام نبأ سيئا لبايدن خصوصا أنها تأتي قبل بضعة أشهر من استحقاق انتخابي مفصلي يطال قسما كبيرا من أعضاء الكونغرس.

وقال بايدن "ستواصل إدارتي فعل كل ما بوسعها لخفض الأسعار للشعب الأميركي"، داعيا الكونغرس إلى أن يتبنى سريعا نصا يمنع شركات الشحن البري من تضخيم الأسعار.

وشدد على أن لكل من الحكومة والكونغرس والمصرف المركزي "دورا يجب تأديته لخفض التضخم".

ووجّه الرئيس الأميركي انتقادات للشركات النفطية الأميركية الكبرى، داعيا إياها إلى "عدم استغلال الصعوبات الناجمة من الحرب في أوكرانيا ذريعة لمفاقمة الأوضاع للعائلات من خلال جني أرباح مفرطة أو رفع الأسعار".

وقال الرئيس ممازحا إثر خطاب ألقاه في لوس أنجلس "إكسون جنت أموالا أكثر من الله في هذا الربع من العام"، منتقدا عدم ضخ الشركة كميات أكبر من النفط، ما كان من شأنه خفض الأسعار، لمجرد زيادة أرباحها.

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إرم

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