الأربعاء 13-04-2022
الوكيل الاخباري

بمبلغ يصل لـ 10 آلاف دينار.. الضمان يوضح حول صرف السلف للمتقاعدين

تسجيل أكثر من 400 مخالفة تموينية منذ بداية رمضان

الأردن يحذر من السماح لمتطرفين بممارسات تنتهك حرمة الأقصى

التربية تكشف تطورات صرف رواتب معلمي الإضافي لشهر آذار الماضي

مذكرة مع شركة تركية للتنقيب عن النحاس في وادي خشيبة

أسعار الذهب محليا

المواصفات والمقاييس للمواطنين: بلغوا عن حالات التلاعب بوزن المنتج

7 ملايين دينار إيرادات سنوية لصندوق الزكاة

الصناعة والتجارة عن اسعار اللحوم: سوف نتدخل بالقانون

جمعية مربي المواشي توضح حول ارتفاع أسعار اللحوم محليا

الأربعاء، 13-04-2022 10:55 ص

التضخم السنوي في المملكة المتحدة عند أعلى مستوى له منذ عام 1992

6255286542360412a435cf71


الوكيل الاخباري - واصل التضخم السنوي في المملكة المتحدة الارتفاع وصعد الشهر الماضي إلى 7% من 6.2% في الشهر الذي قبله (فبراير 2022)، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني (ONS).

اضافة اعلان

 

وبذلك يكون مؤشر التضخم قد سجل مستويات تاريخية جديدة، هي الأعلى منذ العام 1992.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلكين في مارس الماضي بنسبة 1.1% فيما كانت الأسعار قد صعدت في فبراير الماضي بنسبة 0.8%.

وجاءت نتائج التضخم السنوي مخالفة لتوقعات المحللين، بحسب استطلاع أجرته Daily FX، إذ توقعوا أن يصعد المؤشر في مارس 2022 بنسبة 6.7% على أساس سنوي.  

 

روسيااليوم

إقرأ ايضا
download

فرنسا تجمّد 23.7 مليار يورو من الأموال الروسية

image_750x_62558d0462342

توقعات بزيادة بنسبة 13% في أرباح البنوك السعودية مع رفع الفائدة

main_image5de52cb07eff4

مذكرة مع شركة تركية للتنقيب عن النحاس في وادي خشيبة

ذهب خاص

أسعار الذهب محليا

62565d474c59b7742344535a

الجمارك الصينية: التبادل التجاري بين روسيا والصين ازداد بمقدار 28,7%

5687001-1743023746

الصناعة والتجارة عن اسعار اللحوم: سوف نتدخل بالقانون

أخبار متعلقة
1641217394820109300

التضخم في تركيا يقفز فوق 60٪.. أعلى مستوى في 20 عاماً

62458b494c59b76acf112297

إيطاليا: التضخم في مارس بلغ مستوى لم يسجل منذ عام 1991

6988419bee709b25125837ae495dbb2b

معضلة تواجه بريطانيا بسبب وحدة تابعة لـ غازبروم.. ستكلفها مليارات الدولارات

1160155

واشنطن تمدّد إعفاء مئات المنتجات الصينية من الرسوم الجمركية العقابية

320221717478413682180

ارتفاع صادرات النفط السعودية إلى 7 ملايين برميل.. أعلى مستوى منذ 21 شهرا

LYNXMPEE7E039_Ljpg_800x533_L_1597657279

تركيا: التضخم سيتراجع مع انحسار التوتر العالمي