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الخميس، 28-04-2022 09:31 ص

التضخم السنوي في روسيا يرتفع إلى 17.7%.. أعلى مستوى منذ 20 عاماً

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الوكيل الاخباري- قالت وزارة الاقتصاد الروسية، إن التضخم السنوي في روسيا تسارع إلى 17.7% حتى 22 أبريل نيسان، وهو أعلى مستوى منذ أوائل 2002 وارتفاعا من 17.62% قبل أسبوع، بفعل زيادات حادة في الأسعار وسط عقوبات غربية.

وقفزت أسعار كل شيء تقريبا، من الخضراوات والسكر إلى الملابس والهواتف المحمولة، في الأسابيع القليلة الماضية منذ أن بدأت روسيا ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وزادت أسعار المستهلكين منذ بداية العام 11.32% مقارنة مع زيادة بلغت 2.72% في الفترة نفسها من العام الماضي.

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