التضخم بمنطقة اليورو يقفز لمستوى غير مسبوق

الوكيل الإخباري - ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر أغسطس الماضي، إلى 9.1 بالمئة على أساس سنوي، مسجلا قمة قياسية جديدة.

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وكان التضخم في منطقة اليورو سجل 8.9 بالمئة على أساس سنوي في يوليو الماضي.



ويعتبر معدل التضخم الحالي أعلى بأكثر من أربعة أضعاف هدف المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع مع زيادة تكاليف الطاقة التي تضعف القوة الشرائية للمستهلكين، وتباطؤ النمو.



وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل ما بين 50 و75 نقطة أساس من أجل كبح التضخم المرتفع. ( سكاي نيوز )





