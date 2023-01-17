التضخم في ألمانيا يتباطأ للشهر الثاني على التوالي

الوكيل الإخباري - تباطأ معدل التضخم السنوي في ألمانيا خلال ديسمبر الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي، بعد أن سجلت معدلات التضخم خلال عام 2022 أعلى مستوياتها في نحو 70 عاما.

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وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بأكبر اقتصاد في أوروبا قد تراجع إلى 8.6 % على أساس سنوي، بما يتفق مع التوقعات، مقابل 10 % في شهر نوفمبر.



وأوضح المكتب أن التضخم المنسق قد انخفض إلى 9.6 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر، متماشيا مع توقعات المحللين، مقابل 11.3 % في شهر نوفمبر. ( سكاي نيوز )