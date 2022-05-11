الأربعاء 11-05-2022
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الأربعاء، 11-05-2022 10:14 ص

التضخم في ألمانيا يصعد إلى مستويات تاريخية

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الوكيل الإخباري- أشارت بيانات نهائية للمكتب الفدرالي للإحصاء إلى أن التضخم السنوي في ألمانيا تسارع في شهر أبريل الماضي إلى 7.4% بعد أن سجل المؤشر في شهر مارس 2022 مستوى 7.3%.

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ووفقا لبيانات المكتب الألماني "ديستاتيس" فإن مؤشر التضخم سجل مستويات تاريخية.

وقال مكتب الإحصاء الألماني إن أسعار المستهلكين في ألمانيا ارتفعت في أبريل الماضي بنسبة 0.8% من 2.5% في مارس الماضي.

وجاءت البيانات لشهر أبريل 2022 مطابقة للبيانات الأولية، حيث تم توقع في نهاية الشهر الماضي أن يسجل المؤشر 7.4% على أساس سنوي.

وعن أسباب ارتفاع الأسعار، أشار المكتب الألماني إلى حدوث "اضطراب في سلاسل التوريد وسط جائحة فيروس كورونا"، إلى جانب "ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية".

 

روسيا اليوم


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