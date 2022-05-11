التضخم في ألمانيا يصعد إلى مستويات تاريخية

الوكيل الإخباري- أشارت بيانات نهائية للمكتب الفدرالي للإحصاء إلى أن التضخم السنوي في ألمانيا تسارع في شهر أبريل الماضي إلى 7.4% بعد أن سجل المؤشر في شهر مارس 2022 مستوى 7.3%.



اضافة اعلان

ووفقا لبيانات المكتب الألماني "ديستاتيس" فإن مؤشر التضخم سجل مستويات تاريخية.



وقال مكتب الإحصاء الألماني إن أسعار المستهلكين في ألمانيا ارتفعت في أبريل الماضي بنسبة 0.8% من 2.5% في مارس الماضي.



وجاءت البيانات لشهر أبريل 2022 مطابقة للبيانات الأولية، حيث تم توقع في نهاية الشهر الماضي أن يسجل المؤشر 7.4% على أساس سنوي.



وعن أسباب ارتفاع الأسعار، أشار المكتب الألماني إلى حدوث "اضطراب في سلاسل التوريد وسط جائحة فيروس كورونا"، إلى جانب "ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية".

روسيا اليوم