التضخم في ألمانيا يواصل الارتفاع .. سجل 8.7 % مع بداية 2023

الوكيل الاخباري -
أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء اليوم أن التضخم في ألمانيا ظل عند مستوى مرتفع مع بداية العام الجديد، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 8.7 في المائة خلال يناير الماضي مقارنة بما كانت عليه في الشهر ذاته من العام الماضي، وذلك استنادا إلى بيانات أولية.اضافة اعلان
وبحسب الوكالة "الألمانية" خالفت هذه النسبة توقعات وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، الذي توقع في نهاية شهر يناير الماضي انخفاض معدل التضخم المرتفع بشكل كبير منذ فترة في بلاده.
وقال هابيك في نهاية الشهر الماضي إنه من المتوقع أن يبلغ المتوسط السنوي للتضخم لـ 2023 نسبة 6 في المائة، بعدما بلغ 7.9 في المائة العام الماضي. ( الاقتصادية
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