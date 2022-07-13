التضخم في أميركا يتخطى 9% ويربك أسواق المال والطاقة

الوكيل الإخباري - أعلن البنك الفدرالي الأميركي عند (الساعة الثالثة والنصف بتوقيت عمان) اليوم الأربعاء، ارتفاع نسبة التضخم في الولايات المتحدة، من 8.6 إلى 9.1%.

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وتسبب ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأميركية، بضغط كبير على أسعار النفط والذهب والعملات في الأسواق العالمية، علما بأن مستوى الذي سجله الأربعاء هو الأعلى منذ 41 عاما.



وتشير هذه الأرقام إلى أن الإنفاق في الولايات المتحدة على السلع والخدمات قد ارتفع خلال الأشهر الماضية ما يعني نشاطا اقتصاديا يدعم قوة الدولار ولذلك انخفضت أسعار العملات والنفط والذهب مقابل العملة الخضراء.