التضخم في أوروبا يواصل تراجعه

الوكيل الإخباري - بدأت أوروبا تلتقط الأنفاس بعد صدور بيانات التضخم ، والتي كشفت عن تسجيل انخفاضات متتالية في إشارة إلى انحسار التضخم الذي عانت منه القارة الفترة الأخيرة على وقع الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة، وذلك قبل ساعات من صدور قرار الفائدة الأوروبية غدًا.



وكشفت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن تسجيل التضخم ارتفاعًا بـ 8.5%، حيث جاءت النسبة أقل من توقعات المحللين الذين توقعوا ارتفاعًا بـ 9%، بينما جاءت القراءة السابقة عند مستويات 9.2%.



وكشف المؤشر أسعار المستهلكين الذي صدر منذ لحظات عن انخفاض التضخم بنسبة 0.4% على المستوى الشهري في يناير، وهي النسبة نفسها المسجلة في ديسمبر، مقابل توقعات بانخفاضه 0.3%.

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وفي أقل من ستة أشهر رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة الرئيسية بـ 0.25 نقطة مئوية، في أعلى زيادة في تاريخه. ( investing )

