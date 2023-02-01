الأربعاء 01-02-2023
الوكيل الاخباري

ارتفاع كميات المياه الداخلة للسدود إلى 2 مليون م3 خلال 24 ساعة

بلدية جرش تغلق شارع الغزالي بسبب الانهيارات

تنشيط السياحة تطلق حملة ترويجية بالسعودية والكويت

اعلان صادر عن ركن البعثات العسكرية لطلبة المكرمة في الجامعة الهاشمية

استطلاع للوكيل: 80% من المواطنين يعتقدون أن فواتير المياه سترتفع بعد إصدارها شهرياً

المواصفات والمقاييس: منظمات الغاز تخضع للمواصفة الأردنية

القبض على شبكة جرمية للاتجار بالمخدرات وضبط 68 كف حشيش و 13 ألف حبة مخدرة

الكرملين يعلن بدء التحضيرات لزيارة تبون إلى موسكو

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الخامس

ترجيح مناقشة الموازنة العامة تحت القبة الأسبوع المقبل

 
الأربعاء، 01-02-2023 01:27 م

التضخم في أوروبا يواصل تراجعه

2521


الوكيل الإخباري - بدأت أوروبا تلتقط الأنفاس بعد صدور بيانات التضخم ، والتي كشفت عن تسجيل انخفاضات متتالية في إشارة إلى انحسار التضخم الذي عانت منه القارة الفترة الأخيرة على وقع الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة، وذلك قبل ساعات من صدور قرار الفائدة الأوروبية غدًا.

وكشفت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن تسجيل التضخم ارتفاعًا بـ 8.5%، حيث جاءت النسبة أقل من توقعات المحللين الذين توقعوا ارتفاعًا بـ 9%، بينما جاءت القراءة السابقة عند مستويات 9.2%.

وكشف المؤشر أسعار المستهلكين الذي صدر منذ لحظات عن انخفاض التضخم بنسبة 0.4% على المستوى الشهري في يناير، وهي النسبة نفسها المسجلة في ديسمبر، مقابل توقعات بانخفاضه 0.3%.

اضافة اعلان


وفي أقل من ستة أشهر رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة الرئيسية بـ 0.25 نقطة مئوية، في أعلى زيادة في تاريخه. ( investing

إقرأ ايضا
السيارات-الكهربائية

مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي تسجل مستوى قياسي

2107086-1390843442

الصين تسعى لتعزيز الاستهلاك لدفع الانتعاش الاقتصادي

f8c4f9b5-c682-482a-8bd2-84fbb5cf5bf1

الفيدرالي الأمريكي يتخذ قراره اليوم حول أسعار الفائدة

5ee934be4c59b70b8a062c2d

لبنان‬ يخفض قيمة الليرة 90% مقابل الدولار ويعتمد سعر صرف جديد

464651_8_1675229065

الدولار يحبس الأنفاس مع ترقب قرار الفائدة

LYNXMPEJ1014J_L

قبيل قرار الفائدة ..انخفاض الذهب عالمياً

أخبار متعلقة
11202224114039376213828

أحداث مهمة تضع أسواق العالم على صفيح ساخن خلال الأسبوع الحالي

Federal-Reserve

قرارات أسعار الفائدة .. أسبوع واحد يحدد وجهة أسواق العالم لبقية العام

552

المركزي الأوروبي سيرفع الفائدة 0.5%

inflation_cover

تقرير: أزمة المعيشة والتضخم تشكل أكبر خطر عالمي

58

ألمانيا.. الإنتاج الصناعي يرتفع بأكثر من المتوقع

89

مقدار رفع الفائدة مرهون ببيانات التضخم واسبوع حاسم أمام العالم