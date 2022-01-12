الأربعاء 12-01-2022
الوكيل الاخباري

القدومي لـ"الوكيل الاخباري": مقاطعة مؤتمر "ايديك" في دبي بسبب مشاركة صهيونية

هزة أرضية تضرب شمال غرب سوريا.. هل أثرت على الأردن؟

في واتساب... هل بات تشغيل الرسائل الصوتية دون فتح التطبيق متاحاً؟

السفير الصيني: الأردن والصين تعيشان مرحلة تاريخية ويجب تطوير نهجهما السياسي والاقتصادي

إطلاق منصة دعم فاتورة الكهرباء رسميا - رابط

الأمن يلقي القبض على 4 أشخاص في معان اعتدوا على آخر إثر جريمة قتل وقعت قبل 20 عاماً

الحكومة تنفي أي توجه لتعديل العطلة الأسبوعية في الأردن

التعليم العالي تحدد موعد دوام طلبة الجامعات الرسمية والخاصة - تفاصيل

الغذاء والدواء تحذر الأردنيين من مستحضرين للتنحيف - أسماء

دراسة: كورونا يفقد 90 % من قدرته على الانتقال في الهواء

الأربعاء، 12-01-2022 04:25 م

التضخم في الولايات المتحدة يسجل أكبر ارتفاع منذ 1982

61dee0f54c59b7588b258e61


الوكيل الاخباري- زادت أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة بنسبة 7% في 2021 في أكبر ارتفاع منذ يونيو 1982 ما يشكل مصدر قلق رئيسيا للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وعد بوقف هذه الدوامة.

وسجل الارتفاع الأكبر في قطاعات الإسكان والسيارات والطاقة خصوصا، لكن خلال شهر ديسمبر الماضي وحده تباطأ التضخم مقارنة نوفمبر الماضي بنسبة 0.5% ما يؤشر إلى احتمال أن يكون الارتفاع اقترب من ذروته.

اضافة اعلان

 

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2 - Copy

37.2 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

rJVgBkIPyV83Q2WjR7wUP7zpWMhnTHptbf16bH2e

11.97 % ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين حتى تشرين الثاني الماضي

c7b9b1ce6a099edba3b13fd6d0066b15

ارتفاع الاسترليني لليوم الثاني أمام الدولار واليورو

وزير المالية

العسعس يصدر امراً مالياً بشأن الرواتب والنفقات

1641991508948

حمادة: المواطن سيلمس أثر تخفيض التعرفة الجمركية

image (26)

الصناعة والتجارة: لدينا أدواتنا لضبط السوق وضمان انخفاض الأسعار

أخبار متعلقة
3eae7d4b-35d4-4cfb-a523-b737d8a96c3f

هبوط جديد في الليرة التركية وسط قلق من زيادة التضخم

image

بعد نفي طرح ورقة نقدية من فئة الـ100 دينار.. ماذا يعني ذلك اقتصاديا؟

61bae0a64236040c396e9b2d

الليرة التركية تهوي إلى مستوى تاريخي جديد