التضخم في بريطانيا عند أدنى مستوى بـ 3 أشهر في كانون الأول

الوكيل الإخباري - انخفض معدل التضخم في بريطانيا إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 10.5 % في كانون الأول ، مما وفر قدرا من الارتياح لبنك إنجلترا والأسر البريطانية، لكن أسعار المواد الغذائية والمشروبات استمرت في الارتفاع بأسرع وتيرة لها منذ عام 1977.

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وفي الوقت الذي أثر فيه انخفاض أسعار البنزين والملابس على المعدل الرئيسي للتضخم، فإن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت 16.8 % مقارنة بالعام السابق، وهي أكبر زيادة منذ أيلول 1977.



وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، جرانت فيتزنر إن أسعار المواد الغذائية تستمر في الارتفاع، وسط زيادة للأسعار في المتاجر والمقاهي والمطاعم. ( سكاي نيوز )