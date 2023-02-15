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الأربعاء، 15-02-2023 11:31 ص

التضخم في بريطانيا يتراجع بأكثر من المتوقع خلال يناير

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الوكيل الإخباري - انخفض معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة، للشهر الثالث على التوالي، في يناير، وبشكل أكثر حدة مما كان متوقعا، لكن من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى عدول بنك إنجلترا عن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في مارس.

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وبحسب مكتب الإحصاء الوطني، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى 10.1 % في يناير، مقابل 10.5 % في ديسمبر، وهو ما جاء أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 10.3 %.


كما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الطاقة والغذاء إلى 5.8 % في يناير من 6.3 % في ديسمبر. ( سكاي نيوز )


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