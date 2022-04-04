التضخم في تركيا يقفز فوق 60٪.. أعلى مستوى في 20 عاماً

الوكيل الاخباري- ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 61.14٪ خلال مارس المنصرم، وفقًا لبيانات رسمية صدرت اليوم الاثنين، وهو أقل بقليل من التوقعات، لكنه بلغ أعلى مستوى في عقدين، حيث أججه الصراع الروسي الأوكراني وارتفاع أسعار السلع بعد انهيار الليرة في أواخر العام الماضي.



قال معهد الإحصاء التركي، إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 5.46٪ على أساس شهري، مقارنة مع توقعات استطلاع لـ"رويترز" بنسبة 5.7٪. أما سنويًا، فكان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 61.5٪.



وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 9.19٪ على أساس شهري في مارس، بزيادة سنوية قدرها 114.97٪.

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