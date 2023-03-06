التضخم في سويسرا يتسارع بشكل غير متوقع

الوكيل الإخباري - تسارع معدل التضخم السويسري بشكل غير متوقع في فبراير الماضي، ما يشير إلى أن البنك المركزي السويسري سيحتاج إلى مواصلة زيادة تكاليف الاقتراض.



وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي السويسري، اليوم، ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 3.4 % في فبراير الماضي، مقارنة بالفترة نفسها في 20220.

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ويتناقض هذا مع متوسط التقديرات في استطلاع أجرته وكالة بلومبيرج، الذي توقع حدوث تباطؤ إلى 3.1 % .



وكانت هذه الزيادة في المقام الأول بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران والإيجارات والبنزين.



وأظهرت البيانات تسارع التضخم الأساسي، الذي يستبعد عناصر مثل الطاقة والأغذية، للشهر الثالث، حيث بلغ 2.4 %. ( الاقتصادية )