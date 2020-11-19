الخميس 19-11-2020
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الخميس، 19-11-2020 11:16 ص

التضخم في منطقة اليورو يتراجع لأدنى مستوى في 4 أعوام

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الوكيل الاخباري- قالت المفوضية الأوروبية إنه على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البقاء على إجراءات الدعم الاقتصادية، التي تساعد على تخفيف أسوأ آثار أزمة فيروس كورونا حتى 2021، ولكن يجب أن تتجنب تراكم الديون الدائمة.
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وتراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي في تشرين الأول، ليضاهي أقل مستوى في أربعة أعوام، إذ ظلت أسعار الطاقة منخفضة نحو 8%، على أساس سنوي.

وانخفض التضخم في الـ19 بلدا، التي تستخدم اليورو أكثر من 0.2%، عن الشهر السابق في تشرين الأول و0.3%، على أساس سنوي وهو معدل التراجع السنوي المسجل نفسه في أيلول ويتفق مع التقديرات الأولية المعلنة مطلع تشرين الثاني.



المصدر: الاقتصاد 

 




 

 


 

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