الثلاثاء 21-06-2022
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 21-06-2022 03:07 م

التضخم يرتفع في المملكة ويصل إلى 2.97%

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الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" للأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 2.97 بالمئة، ليبلغ 104.97مقابل 101.94 للفترة نفسها من العام الماضي 2021.

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وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري، اليوم الثلاثاء، إلى أن المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع هي، مجموعة النقل بمقدار 0.88 نقطة مئوية، والوقود والإنارة بمقدار 0.63 نقطة مئوية، والخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.44 نقطة مئوية، واللحوم والدواجن بمقدار 0.19 نقطة مئوية، والثقافة والترفية بمقدار 0.14 نقطة مئوية، بالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة المشروبات والمرطبات بمقدار 0.03 نقطة مئوية، والايجارات بمقدار 0.02 نقطة مئوية، والصحة 0.02 نقطة مئوية، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى بمقدار 0.01 نقطة مئوية.


وبحسب التقرير، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيار من هذا العام، بنسبة 4.39 بالمئة، ليصل إلى 106.53 مقابل 102.05 للشهر نفسه من العام الماضي.


أما على المستوى الشهري، فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيار من هذا العام 106.53 مقابل 105.99 لشهر نيسان من نفس العام مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.51 بالمئة.


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