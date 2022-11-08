التضخم يصل إلى مستوى غير مسبوق في المجر مع نهاية العام

الوكيل الإخباري - قال وزير التنمية الاقتصادية المجري مارتون ناجي إن الحكومة ستحدد مجموعة السلع الغذائية الأساسية التي سيطبق عليها الحد الأقصى للأسعار خلال الأيام المقبلة.



وأضاف أن الحكومة ستطبق الحد الأقصى للأسعار على السلع المنتجة محليا لتجنب حدوث نقص في الأسواق وعلى السلع التي تزيد أسعارها بأكثر من 40%.

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ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير قوله في مقابلة إذاعية بثت مساء أمس الاثنين، إن معدل التضخم في المجر قد يصل لمعدل قياسي لأكثر من 25% بنهاية العام الحالي.



وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستعدل مشروع ميزانية العام المقبل قبل نهاية العام الحالي في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة.



وأوصى وزير التنمية الاقتصادية بتثبيت أسعار الفائدة على قروض الدراسة عند مستواها الحالي البالغ 4.9%.

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