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الأحد، 22-11-2020 09:44 ص

التعاون المشترك هو السبيل لتجاوز ازمة كورونا

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إعداد: مهند سعيد، كبير المحللين بشركة CFI 

الوكيل الاخباري – أصبح اليورو العملة الأكثر استخدامًا في المدفوعات العالمية خلال شهر أكتوبر، متجاوزًا الدولار للمرة الأولى منذ فبراير 2013 وفقًا لبيانات "سويفت" التي تعالج المدفوعات الدولية لأكثر من 11 ألف مؤسسة مالية في 200 دولة، وتصدرت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" ترتيب العملات الأكثر استخدامًا، تلاها بعد ذلك الدولار الأمريكي، ثم الجنيه الإسترليني، والين الياباني، وجاء الدولار الكندي في الترتيب الخامس متفوقًا على اليوان الصيني. 

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وفي موضوع آخر وعلى هامش اللقاء الذي عُقد ضمن قمة مجموعة العشرين، والتي تترأسها المملكة العربية السعوددية، قال الملك سلمان إن السعودية قدمت نصف مليار دولار لإيجاد لقاح وعلاج لمواجهة كورونا، ورأى أن جائحة كورونا تعد اختبارا قويا لأنظمتنا الصحية العالمية، وقد أثبتت أن التعاون المشترك هو السبيل لتجاوز الأزمات، كما أكد جلالة الملك عبدالله الثاني على ضرورة التصدي لتداعيات "كورونا" خصوصاً في مجالات حيوية كالأمن الغذائي والفقر والبطالة والتعليم، وأكد جلالته على ضرورة العمل لضمان التوزيع العادل والفعال للقاحات كورونا لتكون متاحة للجميع، مؤكداً أن قطاع الصناعات الدوائية في الأردن على أهبة الاستعداد للمساهمة في هذه المهمة.


 




 

 


 

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