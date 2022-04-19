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الثلاثاء، 19-04-2022 12:14 م

التقلب سيد الموقف في أسواق النفط وسط تأثير الصين واضطرابات ليبيا

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الوكيل الاخباري- شهدت أسعار النفط تقلبات اليوم الثلاثاء، حيث تعهدت الصين بإصلاح الضرر الاقتصادي الناجم عن سلسلة من الإغلاق، فيما تعطلت إمدادات الخام من ليبيا.

تم تداول خام برنت القياسي العالمي دون 113 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 107 دولارات.

وانخفض إنتاج النفط الليبي بأكثر من نصف مليون برميل يوميًا، وسط مخاطر من حدوث المزيد من الخسائر مع موجة من الاحتجاجات التي اجتاحت البلد العضو في منظمة أوبك. وقد تم إغلاق حقل الشرارة الأكبر في البلاد، والذي يمكنه ضخ 300 ألف برميل يوميًا، مع انتشار الاحتجاجات.

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