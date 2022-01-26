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الأربعاء، 26-01-2022 11:02 ص

التمويل الأميركي لمنظمة الصحة العالمية يتراجع 25% خلال عامين

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الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية أن التمويل الأميركي للمنظمة انخفض 25% خلال جائحة كورونا، ونتيجة لذلك لم تعد الولايات المتحدة أكبر مانح المنظمة وحلت محلها ألمانيا من خلال تحويلات مالية زادت على مليار دولار في العامين الماضيين، والمانح الثالث على الترتيب هو مؤسسة بيل ومليندا غيتس التي قدمت 584 مليون دولار في ميزانية 2020-2021.

وطبقا لبيانات منظمة الصحة العالمية تضمنتها وثيقة ميزانية اطلعت عليها رويترز، تقلصت الإسهامات المالية الأميركية في ميزانية المنظمة بأكثر من 200 مليون دولار في عامي 2020 و2021.

ويتجه التمويل الأميركي إلى الارتفاع مرة أخرى في ميزانية العامين المقبلين بعد تعهدات جديدة في ديسمبر منها 280 مليون دولار من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، غير أن الإدارة الحالية أثارت شكوكا إزاء دعم واشنطن للمنظمة العالمية مستقبلا.

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المصدر: العربية

 




 

 


 

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