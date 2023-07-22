التمويل الدولية تدرس استثمار 1.5 مليار دولار في أوكرانيا

الوكيل الاخباري - قالت مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية للبنك الدولي،، إنها تدرس ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار في قطاعات المصارف والأعمال المرتبطة بالزراعة والبنية التحتية في أوكرانيا.



وأشاد ألفونسو جارسيا مورا، نائب المدير الإقليمي لأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، بمتانة القطاع الخاص الأوكراني خلال الحرب.

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وقال إن المؤسسة قدمت دعما بحوالي 400 مليون دولار منذ بدء الحرب قبل قرابة 17 شهرا.



واستخدمت هذه التمويلات في دعم التجارة الخارجية والأعمال المرتبطة بالزراعة وتكنولوجيا المعلومات.