السبت 22-07-2023
الوكيل الاخباري

معسكر حول مشاركة الشباب بالحياة السياسية في جرش

الصيدلاني فارس سعد الدين صبرة مبارك التخرج

خبراء: علامات التغير المناخي تظهر بوضوح في الأردن

اتفاقية بين وزارة الشباب وشركة الدائرة الخضراء للبرمجيات

جامعة اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الامن العام : وفاتان إثر تدهور مركبة في وادي

حزن على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب أنس بحادث مؤسف

البرلمان العربي يرحب بتصويت البرلمان البرتغالي لصالح قرار بالاعتراف بالنكبة الفلسطينية

انطلاق بطولة المملكة التنشيطية الأولى لسباحة الزعانف بالعقبة

الامن العام : وفاة واصابات بمشاجرة في عمان

 
السبت، 22-07-2023 02:39 م

التمويل الدولية تدرس استثمار 1.5 مليار دولار في أوكرانيا

45


الوكيل الاخباري - قالت مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية للبنك الدولي،، إنها تدرس ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار في قطاعات المصارف والأعمال المرتبطة بالزراعة والبنية التحتية في أوكرانيا.

وأشاد ألفونسو جارسيا مورا، نائب المدير الإقليمي لأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، بمتانة القطاع الخاص الأوكراني خلال الحرب.

اضافة اعلان

 

وقال إن المؤسسة قدمت دعما بحوالي 400 مليون دولار منذ بدء الحرب قبل قرابة 17 شهرا.


واستخدمت هذه التمويلات في دعم التجارة الخارجية والأعمال المرتبطة بالزراعة وتكنولوجيا المعلومات.


إقرأ ايضا
64badd566e1de

العراق يتفق على تزويد لبنان بمليوني طن من النفط سنوياً

454

المركزي الروسي يرفع الفائدة

256

أردوغان: المحادثات مع بوتين قد تؤدي لعودة العمل باتفاق الحبوب

78

زيادة راتب الملك تشارلز الثالث بعد تغيير مالي للعائلة المالكة البريطانية

71b8418b-8531-4123-9602-70bdfef11043

الطاقة الدولية: توقعات طلب النفط تعتمد على نمو الصين

47

النفط يحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي

أخبار متعلقة
47

النفط يحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي

55852

أسهم أوروبا مستقرة والمؤشر السويسري يرتفع بفضل هذا السهم

64b63bdf830ae

الأردني للريادة يستثمر 2 مليون دولار أميركي في صندوق أوريكس

5258265

الكرملين يؤكد.. اتفاق تصدير الحبوب "انتهى عمليا"

1688844389012

أوكرانيا: نصف منشآت الطاقة تعاني من أضرار جسيمة

1686600462845

الأسهم الأوروبية تنخفض وتتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف آذار