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الثلاثاء، 09-07-2024 09:11 ص

الجزائر.. بدء تشغيل أكبر محطة لإنتاج الكهرباء في البلاد

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "سونلغاز" الجزائرية عن الانطلاق في عملية التشغيل الجزئي لأكبر محطة لإنتاج الكهرباء في البلاد بمحافظة مستغانم، ما سيسمح بتدعيم الطاقة الإنتاجية الوطنية بـ450 ميغاواط.

ووفقاً للبيان، "قامت سونلغاز ابتداءً من يوم الخميس 4 يوليو 2024، بالتشغيل الجزئي للمحطة الهجينة لإنتاج الكهرباء بمستغانم، وذلك من خلال دخول التوربينات الغازية الأولى حيز الخدمة"، مشيراً إلى أن "هذه العملية تأتي لتدعيم الطاقة الإنتاجية الوطنية بـ450 ميغاواط كمرحلة أولى".

ولفت البيان إلى أن "هذه المنشأة الطاقوية الكبرى تضاف إلى جملة المشاريع الطاقوية الهامة التي نجحت سونلغاز في إدخالها حيز الخدمة خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي من شأنها تعزيز الحضيرة الإنتاجية لسونلغاز ودعم قدرتها الوطنية في تعزيز تموين المواطنين الجزائريين بالطاقة".

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RT

 




 

 


 

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