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الجزائر تؤجل فوائد مديونية كوبا لها

 
الخميس، 17-11-2022 07:34 م

الجزائر تؤجل فوائد مديونية كوبا لها

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الوكيل الاخباري- أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تأجيل تسلّم بلاده فوائد مترتبة على ديون كوبا للجزائر، في إطار الدعم الجزائري للشعب الكوبي الصديق.

وصرح الرئيس تبون بأن الجزائر اتخذت هذا القرار للتخفيف من الوطأة الاقتصادية على كوبا.

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كما أعلن خلال مؤتمر صحفي عن اتفاقه مع نظيره الكوبي ميغيل دياز كانيل برموديز، على صناعة الأدوية واللقاحات، بالإضافة إلى إنشاء عدد لازم من الشركات المختلطة وتبادل الخبرات في عدة مجالات كالتعليم العالي والتجارة.

وأكد تبون أن زيارة رئيس كوبا تشكل مناسبة لتعزيز التعاون والتشاور بين البلدين الذي انقطع منذ 2019.

وجدد الرئيس الجزائري تضامن بلاده الدائم مع الشعب الكوبي في سعيه لرفع الحصار الاقتصادي والمالي والتجاري المفروض عليه منذ 60 سنة.

 

روسيا اليوم

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