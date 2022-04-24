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الأحد، 24-04-2022 09:03 ص

الجزائر تملك مخزونات من القمح تكفي لمدة ثمانية أشهر

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الوكيل الاخباري-نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الرئيس عبد المجيد تبون قوله خلال مقابلة بثها التلفزيون الرسمي إن الجزائر تملك مخزونات من القمح تكفي لمدة ثمانية أشهر.

وقال تبون "الجزائر تملك حاليا مخزونات تكفي لمدة ثمانية أشهر كما أننا على أبواب الحصاد في الجنوب وهو ما سيتم أيضا في الشمال بعد شهرين".

واشترت الجزائر حوالي 120 ألف طن من القمح المطحون اختياري المنشأ في مناقصة دولية في 13 أبريل/نيسان.

وكان متعاملون أوروبيون قد قالوا في 11 أبريل الجاري إن الديوان المهني للحبوب، المشتري الحكومي للحبوب في الجزائر، طرح مناقصة دولية لشراء القمح اللين (قمح الطحين) للشحن إلى ميناءين فقط.

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