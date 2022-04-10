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الأحد، 10-04-2022 12:37 م

الجزائر عازمة على زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى إيطاليا بنحو 50%

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الوكيل الإخباري -أفادت صحيفة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادر مطلعة بأن الجزائر عازمة على زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى إيطاليا بنحو 50%، بصفقة جديدة من المقرر توقيعها يوم غد الاثنين.

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وكشفت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها للصحيفة لأن الاتفاقية "غير علنية"، أن "الجزائر ستعزز صادراتها إلى إيطاليا بنحو 9 إلى 10 مليارات متر مكعب سنويا بحلول نهاية عام 2022"، إذ "استلمت إيطاليا نحو 21 مليار متر مكعب من الغاز من الجزائر عام 2021 مقارنة بنحو 29 مليار متر مكعب من روسيا".

وبحسب "بلومبيرغ"، فإنه "من المقرر توقيع الاتفاق يوم الاثنين بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى الجزائر العاصمة حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس عبد المجيد تبون".

هذا وتشمل الاتفاقية "زيادة واردات الغاز من الجزائر واستثمارات مشتركة في مصادر الطاقة المتجددة"، وفق الصحيفة.

ولفتت "بلومبيرغ" إلى أن "إيطاليا، التي تعتمد على الواردات الروسية بنحو 40% من استهلاكها من الغاز، تسعى للحصول على إمدادات بديلة، حيث يفكر قادة الاتحاد الأوروبي في اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد روسيا" جراء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إذ قالت إيطاليا إنها "ستدعم فرض حظر على الغاز الروسي إذا توحد الاتحاد الأوروبي وراء هذه الخطوة".

 

روسيا اليوم

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