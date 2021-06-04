الجزائر.. محصول الحبوب قد يهبط 40%

الوكيل الإخباري - قال رئيس اتحاد المزارعين الجزائريين، محمد عليوي، إنه من المتوقع انخفاض إنتاج الحبوب بين 35 و40 بالمئة عن مستوى العام الماضي البالغ خمسة ملايين طن، وذلك بسبب الجفاف.

اضافة اعلان



ونقلت وكالة "رويترز" عن عليوي قوله إن "الإنتاج سيتراجع 35-40 بالمئة بسبب الجفاف الذي ضرب جميع الولايات الجزائرية في الشرق والغرب، وبشكل رئيسي تلك المعروفة بإنتاجها المرتفع".



وأضاف أن القيود المفروضة على تنقلات الأفراد بسبب الجائحة قد ساهمت في تراجع الإنتاج بأنحاء البلاد، مجبرة المزارعين على خفض التوقعات.



وأوضح أن انخفاض الإنتاج سيجعل الحكومة الجزائرية تلجأ إلى الأسواق الخارجية لإطعام السكان البالغ عددهم 45 مليون نسمة.



المصدر : روسيا اليوم