الجمعة 04-06-2021
الوكيل الاخباري

الاحتلال يقمع ' ماراثون القدس ' ويصيب فلسطينيا

نحو 100 ألف معلم ومعلمة تلقوا لقاح كورونا

وفاتان جديدتان بكورونا في فلسطين

الهند.. اكتشاف سلالة لكورونا خطرة حتى على متلقي اللقاح

9 وفيات و 494 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

عمان تشهد جريمة ضحيتها ثلاثيني

ترقب شعبي لتقديم الأراجيل في الساحات الخارجية للمقاهي

ضبط سائق دراجة نارية بعد استعراض متهور في عمان

المستوطنون يقررون إعادة مسيرة الأعلام في القدس

تراجع أسعار الذهب عالميا

الجمعة، 04-06-2021 05:28 م

الجزائر.. محصول الحبوب قد يهبط 40%

حبوي


الوكيل الإخباري - قال رئيس اتحاد المزارعين الجزائريين، محمد عليوي، إنه من المتوقع انخفاض إنتاج الحبوب بين 35 و40 بالمئة عن مستوى العام الماضي البالغ خمسة ملايين طن، وذلك بسبب الجفاف.

اضافة اعلان

ونقلت وكالة "رويترز" عن عليوي قوله إن "الإنتاج سيتراجع 35-40 بالمئة بسبب الجفاف الذي ضرب جميع الولايات الجزائرية في الشرق والغرب، وبشكل رئيسي تلك المعروفة بإنتاجها المرتفع".


وأضاف أن القيود المفروضة على تنقلات الأفراد بسبب الجائحة قد ساهمت في تراجع الإنتاج بأنحاء البلاد، مجبرة المزارعين على خفض التوقعات.


وأوضح أن انخفاض الإنتاج سيجعل الحكومة الجزائرية تلجأ إلى الأسواق الخارجية لإطعام السكان البالغ عددهم 45 مليون نسمة.


المصدر : روسيا اليوم 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ذهب-1200x675

تراجع أسعار الذهب عالميا

320211016362684934687

البنك المركزي يصدر التقرير الأول للاشتمال المالي في الأردن

644d0949-a239-453f-a2a9-8f7a0a17b740_16x9_1200x676

ارتفاع أسعار النفط عالميا

8202021153239178308649

تراجع أسعار الذهب عالميا

لبنان

لبنان .. تعميم لـ' المركزي ' بشأن السحب من الودائع ساري المفعول

60b8a3fd4c59b72b622d477f

نائب رئيس الوزراء الروسي يتحدث عن سعر برميل النفط بـ200 دولار