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الأحد، 29-11-2020 01:38 م

الجزائر ونيجيريا يبحثان تنفيذ مشروع خط أنبوب النفط بين البلدين

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الوكيل الاخباري - أجرى وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، مباحثات مع عدد من نظرائه، في نيامي عاصمة النيجر، على هامش مشاركته في الدورة الـ47 لمجلس وزراء خارجية منطقة التعاون الإسلامي.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، التقى بوقادوم مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، والليبي محمد الطاهر سيالة، و النيجري كالا أنكوراو، والتشادي أمين أبا صديق والتوغولي روبرت دوسي.

وتركزت المحادثات بشكل رئيسي على تطوير التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في منطقة الساحل وأفريقيا.
وكان بوقادوم قد أعلن على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، أنه أجرى مناقشات مثمرة مع نظيره النيجيري، حول تعزيز العلاقات الثنائية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية قيد التطوير حاليا.

وتركزت المناقشات، حول الطريق السريع العابر للصحراء الذي يربط لاغوس بالجزائر، وخط أنبوب النفط بين البلدين، وكابل الألياف البصرية.

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فيما أكد وزير خارجية نيجيريا تمسك بلاده بتنفيذ هذه المشاريع المشتركة مع الجزائر.



المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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