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السبت، 08-01-2022 12:57 م

الجزائر.. 750 مليون دولار للعاطلين عن العمل

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الوكيل الإخباري-خصصت الجزائر مبلغ قدره 142 مليار دينار جزائري، أي ما يُعادل حوالي 750 مليون دولار، كمنحة سنوية ستوزع على كل الأشخاص الذي يعانون من شبح البطالة.

وقد تضمن قانون المالية لسنة 2022 مادة خاصة بتلك المنحة، في انتظار صدور المرسوم الرئاسي الذي يحدد تفاصيل توزيعها.

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وحسب آخر الإحصائيات الرسمية، فإن نسبة البطالة في الجزائر تبلغ 11.5 بالمئة، وقد أكد المدير العام للموازنة في وزارة المالية الجزائرية عبد العزيز فايز، على أن منحة البطالة تم تقسيمها حسب المناطق الجغرافية.

ويشمل التقسيم ثلاث مناطق، هي ولايات الهضاب العليا ولايات الشمال والصحراء، وستوجه القيمة الأكبر من المبلغ للمقيمين في المناطق الصحراوية الجنوبية.


وأكد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري، النائب علي ربيج على أن المرحلة الحالية تتعلق بالإحصاء والتسجيل، وقد أشار ربيج إلى أن العملية ستأخذ وقتاً لمراجعة القوائم وتحديد المستفيدين الحقيقين.


وقال النائب الجزائري علي ربيج لموقع سكاي نيوز عربية: "لقد خلق هذا القرار نوعا من الازدحام أمام مراكز التسجيل على مستوى العديد من المحافظات، ويجب أن يتوجه الشباب نحو التسجيل الإلكتروني وعدم الوقوف في طوابير أمام المراكز في هذا الظرف الصحي الذي تمر به البلاد".


وأشار النائب إلى أنه لم يتم تحديد موعد لصرف هذه المنحة.
وتتواجد مسألة تحديد سن المستفيد محل نقاش كبير بين النواب وكبار المسؤولين، فبينما يقترح البعض تحديد السن بـ25 و45 سنة، يقترح أخرون أن يكون السن محدد بـ19 سنة فما فوق.


وتختلف قيمة المنحة التي سيحصل عليها كل عاطل عن العمل، وقد تم تحديد مبلغ قدره 14 ألف دينار جزائري لسكان المناطق الصحرواية، و12 ألف دج لسكان مناطق الشرق والغرب، أما في وسط البلاد فقد حددت قيمة المنحة بـ 10 ألاف دينار.

 

سكاي نيوز

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