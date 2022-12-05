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الإثنين، 05-12-2022 12:48 م

الجغبير: ارتفاع غير المسبوق بالصادرات الصناعية

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن الصادرات الصناعيّة في طريقها لتحقيق نتائج إيجابية ووصولها إلى 5.84 مليار دينار خلال 9 أشهر من العام الحالي 2022.

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وقال الجغبير في بيان اليوم الاثنين، إن "الصادرات الصناعية ارتفعت خلال 9 أشهر من العام الحالي بقيمة 1.39 مليار دينار وبمعدل نمو 50 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والذي سجلت فيه 3.92 مليار دينار".


وأضاف، إنّ هذا الارتفاع غير المسبوق للصادرات الصناعية جاء حصيلة الجهود الّتي قدّمت في سبيل خدمة القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية، منوّها إلى أن هذا التطور سيعكس مدى تحسن أداء القطاع الصناعي على المستوى الوطني.

وبين أن التطور بالصادرات الصناعية جاء بفعل نمو صادرات غالبية القطاعات الصناعية وفي مقدمتها الصناعات التعدينيّة التي حققت ارتفاعا بواقع 859 مليون دينار وصولا الى نحو 1.453 مليار دينار، ثم الصناعات الكيماوية 1.460 مليار دينار.

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