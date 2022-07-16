السبت 16-07-2022
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أمسية أدبية أردنية تونسية يحتضنها بيت عرار في إربد
الخصاونة ينعى وزير العمل الأسبق الدكتور عبدالحافظ الشخانبة
انطلاق فعاليات معسكر التماسك الاجتماعي في جرش
ولي العهد عن قمة جدّة : جهود حثيثة ترمي إلى تحقيق الازدهار
أخبار الشركات
أخبار الشركات
البنك العربي يدعم برنامج المدارس الصحية الذي تنفذه الجمعية الملكية للتوعية الصحية
اعلان توظيف صادر عن الشركة الأردنية للطيران
إطلاق سيارة هيونداي أيونك 6 "المنسابة الكهربائية" بمدى ممتد ومساحة شخصية مبتكرة
سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تلتقط طبيعة وجمال ودفء شمال الأردن بدقة الـ 8K
كورونا
كورونا
كورونا أصبح ذكيا جدا.. ماذا يعني مسؤول فى الصحة العالمية بهذا القول؟
هكذا تقلل خطر سلالات أوميكرون الجديدة
الأمم المتحدة: كورونا سبب أكبر تراجع في تطعيمات الأطفال خلال جيل
هل يمكن أن يكون نقص الحديد علامة على الإصابة بـ كوفيد-19
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ماذا قال طلبة التوجيهي العلمي اليوم حول امتحان الفيزياء ؟
طلبة توجيهي يعلقون على امتحان الرياضيات اليوم
عدسة الوكيل ترصد أجواء وتحضيرات عيد الأضحى المبارك
قبيل عيد الأضحى.. عدسة الوكيل ترصد آراء مواطنين وتجار حول الإقبال على شراء الأضاحي
منوعات وغرائب
منوعات وغرائب
الملكة إليزابيث تفتتح دار مسنين في بريطانيا.. صور
بمشاركة وكالات عالمية.. تفاصيل تحدي تطبيقات الفضاء الدولي 2022
بيل غيتس : سأتبرع بكامل ثروتي وأخرج من قائمة الأثرياء
خاتم يحوي 24 ماسة يدخل موسوعة غينيس.. كم بلغت قيمته؟
ملاعب
ملاعب
قائد النشامى لموقع ملاعب : أنا جاهز لخوض المباريات
الرمثا الأكثر خسارة ،، الفيصلي بالصدارة والوحدات يقترب !!
منتخب الصقور يحقق فوزا هاما في كأس اسيا
لائحة هدافي دوري المحترفين مع ختام الجولة العاشرة
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برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
بـرنامـج الـوكيـل فـي إجـازته السـنـوية
الترخيص: النظام عاد للعمل بشكل طبيعي وحفرية سببت قطع الانترنت
التربية:أسئلة امتحان التوجيهي مشابهة للإمتحانات التجريبية
مخالفة أي منشأة لم تشمل موظفيها بالضمان اعتباراً من 1 تموز
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