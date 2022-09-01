الجغبير: تواصل مستمر مع الغذاء والدواء لخدمة القطاع الصناعي

الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أهمية التعاون بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء والقطاع الصناعي، مشيدا بجهودها بمعالجة القضايا التي تواجه الشركات الصناعية.

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وأشار خلال لقائه، اليوم الخميس، في مقر صناعة عمان، مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، إلى أن الغرفة تنسق مع المؤسسة في مختلف القضايا التي تهم القطاع الصناعي، وكذلك التواصل مع الدول التي يتم التصدير إليها لاعتماد الفحوصات المخبرية التي تجريها لتجنب إجراء فحوصات أخرى عند وصولها.



وشدد المهندس الجغبير على أهمية تفعيل قانون الرقابة والتفتيش الموحد على الأنشطة الاقتصادية، لما له من أثر كبير في الحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات الجهات الرسمية المعنية بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.



من جانبه، أكد الدكتور مهيدات حرص المؤسسة على دعم تنافسية الصناعات الأردنية، من خلال تسهيل إجراءات التسجيل والتصدير، مبينا أن المؤسسة هي الجهة الوحيدة المختصة بحسب القانون بالتفتيش على المنشآت الغذائية والدوائية بالمملكة.



وأشار إلى أن المؤسسة تضع تأمين الغذاء والدواء السليم والصحي للمواطن في قمة أولوياتها، موضحا أن المؤسسة لا تلجأ إلى إغلاق أي منشأة صناعية، إلا بعد التأكد من قيامها بمخالفة جسيمة تتعلق بصحة المواطن.



وحضر اللقاء عضو مجلس إدارة صناعة عمان سعد ياسين ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي.