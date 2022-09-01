 

 

الجمعة 02-09-2022
الوكيل الاخباري

تعرف على سعر الليرة الرشادي والانجليزي اليوم في المملكة

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

اتهامات بقتل جورج الراسي تدور حول هذه السيدة وهذا ما كشفته

الصين: 6.15 تريليون دولار أميركي حجم صفقات التجارة الإلكترونية

انطلاق بطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول العربية الأصيلة

وفيات الجمعة 2/ 9/ 2022

امرأة تحصل على أكثر من 7 ملايين دولار بهذه الطريقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

نقيب الصيادلة يصدر بياناً توضيحياً

شخصيات إعلامية مصرية تزور مأدبا

 
الخميس، 01-09-2022 02:01 م

الجغبير: تواصل مستمر مع الغذاء والدواء لخدمة القطاع الصناعي

1662028940479
 
 


الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أهمية التعاون بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء والقطاع الصناعي، مشيدا بجهودها بمعالجة القضايا التي تواجه الشركات الصناعية.

اضافة اعلان


وأشار خلال لقائه، اليوم الخميس، في مقر صناعة عمان، مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، إلى أن الغرفة تنسق مع المؤسسة في مختلف القضايا التي تهم القطاع الصناعي، وكذلك التواصل مع الدول التي يتم التصدير إليها لاعتماد الفحوصات المخبرية التي تجريها لتجنب إجراء فحوصات أخرى عند وصولها.


وشدد المهندس الجغبير على أهمية تفعيل قانون الرقابة والتفتيش الموحد على الأنشطة الاقتصادية، لما له من أثر كبير في الحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات الجهات الرسمية المعنية بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.


من جانبه، أكد الدكتور مهيدات حرص المؤسسة على دعم تنافسية الصناعات الأردنية، من خلال تسهيل إجراءات التسجيل والتصدير، مبينا أن المؤسسة هي الجهة الوحيدة المختصة بحسب القانون بالتفتيش على المنشآت الغذائية والدوائية بالمملكة.


وأشار إلى أن المؤسسة تضع تأمين الغذاء والدواء السليم والصحي للمواطن في قمة أولوياتها، موضحا أن المؤسسة لا تلجأ إلى إغلاق أي منشأة صناعية، إلا بعد التأكد من قيامها بمخالفة جسيمة تتعلق بصحة المواطن.


وحضر اللقاء عضو مجلس إدارة صناعة عمان سعد ياسين ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي.

إقرأ ايضا
9202219290231564453

تعرف على سعر الليرة الرشادي والانجليزي اليوم في المملكة

image (1)

الصين تنفق 405 مليارات دولار أميركي على البحث والتطوير

147-163359-gold-prices-today-jordan-friday-august-12-2022_700x400

أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

shutterstock_1305407233_341590_large

الصين: 6.15 تريليون دولار أميركي حجم صفقات التجارة الإلكترونية

1662034850368

الشمالي يترأس وفد الأردن لاجتماعات الاقتصادي والاجتماعي في القاهرة

سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.

رهانات الرفع الحاد لأسعار الفائدة تهوي بالذهب عالميا بشكل واضح

أخبار متعلقة
8582fdfe-تجارة-عمان

مذكرة تفاهم بين تجارة عمان وتجارة وصناعة الخليل

1660382607243

الكباريتي: الأردن حريص على تعزيز تجارته مع الولايات المتحدة

1660130943994

لقاء تجاري صناعي أردني فلسطيني في غرفة تجارة الأردن

c2_7

أكثر من 4.5 مليار دينار حجم إنتاج الصناعات الغذائية في الأردن

1277944cae45348b11193f3adfcb8c3f

بحث التعاون بين تجارة الأردن والمكاتب الهندسية

Furnishing

انخفاض عدد المنشآت الحرفية والصناعية للأثاث العام الماضي