الجغبير: جلب الاستثمار لن يتم إذا لم تعالج قضايا كلف الإنتاج

الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير أن جلب الاستثمار لن يتم إذا لم تعالج قضايا كلف الإنتاج.

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وقال الجغبير في تصريحات تلفزيونية، إن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية بالشكل المطروح حاليا لم يقدم شيئا على الإطلاق، مشيرا إلى أنه قد يكون بشكل أفضل بكثير إذا تم الأخذ بالملاحظات المقدمة من غرف الصناعة.



وبين أن غرف الصناعة لم تتطلع على مسودة القانون بعد التعديل، مشيرا إلى وجود تعديل في "اللمسات الأخيرة".



"ما وردني شفويا أنه أُخذ بأكثر من 60-70% من ملاحظات غرف الصناعة، وهذه سابقة أن يتم مشاورتنا قبل أن تذهب مسودة القانون إلى البرلمان"، وفق الجغبير، الذي بين أن هناك فرصة أخرى لمناقشة مشروع القانون مع مجلس الأمة.



وأشار إلى أن الملاحظات عُرضت على 5 وزراء معنيين، حيث ناقش مشروع القانون عددا كبيرا من الصناعيين.



وتابع الجغبير "لا بد من مناقشة (مشروع) القانون بعد أن نرى النسخة المعدلة منه.. مناقشة النسخة القديمة لن تكون ذا جدوى".



وأوضح أن الاستثمار يكمن إما في الاستثمار الصناعي أو السياحي أو الزراعي، قائلا إن جميعها تحت مسمى الصناعة.