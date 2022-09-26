الجغبير: صندوق دعم وتطوير الصناعة يحفز زيادة الإنتاجية

الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أهمية صندوق دعم وتطوير الصناعة، في دعم تنافسية القطاع الصناعي، والذي يأتي ثمرة للتعاون المشترك بين مجلسي غرفتي صناعة عمان والأردن والحكومة.

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وكان مجلس الوزراء أقر مؤخرا، النظام الخاص بصندوق دعم وتطوير الصناعة، الذي تبلغ قيمته ٩٠ مليون دينار يوزع على ٣ سنوات.



وأشار الجغبير إلى دور غرفتي صناعة عمان والأردن في استصدار هذا القرار وتخصيص هذا الصندوق للقطاع الصناعي الذي جاء بعد أعوام من العمل الدؤوب مع الحكومة خلال فترة عمل المجلس ترسخت خلالها القناعة لدى الحكومة بأهمية دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته لما له من دور بارز في تحقيق الأمن الغذائي والمجتمعي لاسيما خلال جائحة كورونا.



وقال الجغبير، إن هذا الصندوق سيكون حافزا لزيادة الإنتاجية، وداعما للتطوير المستمر على مسارات الإنتاج المختلفة.



وشدد الجغبير أن الغرف الصناعية لن تألوا جهدا في سبيل دعم تنافسية القطاع الصناعي، وتحقيق المكاسب التي تمكن القطاع الصناعي من النمو وزيادة صادراته، وتوسيع استثماراته بما يمكنه من خلق فرص عمل.