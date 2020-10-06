الجغبير يعلق على احتمالية عودة الحظر الشامل

الوكيل الإخباري - جدد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، التأكيد على رفض القطاع الصناعي التام لأي اغلاقات تطال عملياتها الإنتاجية.

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وشدد المهندس الجغبير في البيان الذي أصدره اليوم، على أن المصانع الأردنيّة اليوم لا تقوى على تحمل أي إغلاق جديد لمنشآتها، معتبرا ان سياسات الاغلاق والحظر الشامل السابقة تسببت في تكبد الكثير من الأنشطة الصناعية لخسائر كبيرة.



وقال: ‘نحن بأمس الحاجة اليوم الى دفع وتنشيط العجلة الاقتصادية’.



ودعا الجغبير الحكومة الى اتباع الممارسات العالمية والتي لا تتجه بأي حال من الأحوال الى اغلاق المصانع وكسر حلقة الإنتاج.



وأكد حرص المصانع التام على تطبيق إجراءات التعقيم والصحة والسلامة المهنية.



ولفت الى أن ما وصل اليه الأردن اليوم من انتشار لفايروس كورونا يحتم علينا التفكير بإجراءات لا تعرقل سير الأنشطة الإقتصادية، حتى لا نتجه نحو عواقب ودوامة لا يمكن الخروج منها مستقبلاً لا سمح الله.



وأعلن الجغبير عن تشكيل خلية أزمة مشتركة بين غرفتي صناعة الأردن وعمان، لمتابعة شؤون ومشاكل الشركات الصناعية في المناطق التي يفرض عليها العزل وحظر التجول الشامل، للتنسيق مع الجهات المعنية حول الآلية المناسبة لضمان استمرارية عملياتها الانتاجية، وسلاسل التوريد الخاصة بها.



