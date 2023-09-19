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الثلاثاء، 19-09-2023 04:08 م

الجفاف يرفع أسعار زيت الزيتون في العالم 130%

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار زيت الزيتون عالمياً، إلى مستويات قياسية جديدة، حيث أدى الجفاف في الدول المنتجة الكبرى إلى تقليص الإمدادات.

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ووفقاً للمؤشرات العالمية الصادرة عن وزارة الزراعة الأميركية، فقد قفزت أسعار زيت الزيتون إلى 8900 دولاراً للطن في أيلول الجاري، بسبب الطقس الجاف في البحر الأبيض المتوسط.


وقالت وزارة الزراعة الأميركية، إن متوسط السعر في آب الماضي كان أعلى بنسبة 130% مقارنة بالعام السابق، ولم يظهر أي علامة على التراجع.

وتعاني إسبانيا وهي أكبر منتج ومُصدر لزيت الزيتون في العالم، من جفاف شديد منذ أشهر، حيث سجلت إسبانيا ثالث أحر صيف لها، حيث بلغ متوسط درجة الحرارة في الصيف أعلى من المعتاد بمقدار 1.3 درجة مئوية، ما سبب في خفض إنتاج زيت الزيتون في الموسم الأخير إلى نحو 610 آلاف طن.


وتُعد كل من اليونان وإيطاليا ثاني وثالث أكبر منتجي زيت الزيتون في العالم، حيث يشكل انتاج الدولتين أكثر من 98% من العالمي، وفقاً للمجلس الدولي للزيتون.

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