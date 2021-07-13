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الثلاثاء، 13-07-2021 11:39 ص

الجمارك الصينية: ازدياد حجم الصادرات والواردات

اقتصاد الصين


الوكيل الإخباري - أعلنت مصلحة الجمارك الصينية، اليوم الثلاثاء، أن حجم الصادرات والواردات الصينية خلال الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير إلى حزيران/ يونيو 2021، أظهر نموا كبيرا على خلفية الانتعاش الاقتصادي المستقر وتحسن الوضع الوبائي.

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بكين - سبوتنيك. أشارت بيانات الإدارة العامة لمصلحة الجمارك إلى أنه خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى حزيران/ يونيو من العام الجاري، ازداد حجم الصادرات الصينية بنسبة 38.6 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي وبلغ 1.518 مليار دولار. كما ازداد حجم الواردات بنسبة 36.0 في المائة، لتصل إلى 1.267 مليار دولار.


وازداد إجمالي حجم التجارة الخارجية الصينية بالدولار على مدى الأشهر الستة الأولى من هذا العام بنسبة 37.4 في المائة وبلغ 2.785 تريليون دولار.


وبلغ فائض التجارة الخارجية خلال الفترة المشمولة بالتقرير 251.52 مليار دولار.


وفي نهاية عام 2020، زاد حجم التجارة الخارجية الصينية بنسبة 5 في المائة وبلغ 4.65 تريليون دولار. وبلغ فائض التجارة الخارجية 535 مليار دولار (حجم الصادرات - 2.59 تريليون دولار ، حجم الواردات - 2.05 تريليون دولار).

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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