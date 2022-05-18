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الأربعاء، 18-05-2022 01:55 م

الجمارك تطلق برنامح تيسير التجارة العالمية

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الوكيل الإخباري - التقى مدير عام الجمارك لواء جمارك المهندس جلال القضاة، خبراء من منظمة الجمارك العالمية بحضور عدد من مدراء الدائرة، بهدف تعزيز سُبل التعاون المشترك بين المنظمة والدائرة في برنامج تيسير التجارة العالمية (GTFP)، وعقد اجتماعات مع فريق خبراء المنظمة على مدار 7 أيام للإستفادة من الخبرات المتعلقة بالتدقيق اللاحق، وإدارة الحدود، والشحن السريع، والنافذة الواحدة.

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وأشاد القضاة، في الجهود المبذولة من قبل منظمة الجمارك العالمية من خلال دعمهم المستمر للإدارات الجمركية الأعضاء في المنظمة وبشكل خاص دائرة الجمارك الأردنية في سعيها لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في مختلف المجالات الجمركية، وتعزيز القدرات التنظيمية والفنية، والأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المحددة لكل بلد.


وأكد نائب السفير السويسري لدى الأردن السيد أندرياس هوبر على أهمية التعاون والتنسيق المشترك في تعزيز فرص تيسير وتسهيل التجارة، علمًا بأن أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية ستقدم الدعم المالي لتنفيذ البرنامج.


بدورها قالت مديرة برنامج تسهيل التجارة العالمية في منظمة الجمارك العالمية السيدة ماريا اورتيز، إنّ البرنامج يهدف إلى تنفيذ وتطبيق المعايير الدولية وأفضل الممارسات للاستيراد والتصدير والعبور، حيث تم اختيار موضوع الشحنات المعجلة الامتثال للبند رقم (7.8) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة من أجل تطوير إجراءات الشحن السريع.


وتجدر الإشارة أنّ مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، يشغل حاليًا منصب نائبًا لرئيس منظمة الجمارك العالمية والممثل الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط.


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