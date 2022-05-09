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الإثنين، 09-05-2022 09:22 ص

الجنيه المصري يتجاوز الشائعات.. وينجو من اختبار صعب

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الوكيل الإخباري- على الرغم مما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة إجازة عيد الفطر، سجلت سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار، رغم ترقب توجهات الدولار، وسط أحاديث عن نزول متوقع للجنيه المصري مقابل العملة الأميركية.

وكانت الأحاديث تدور في إطار عودة الجنيه المصري إلى التراجع مقابل الدولار الأميركي، لكن السوق شهدت استقراراً خلال أول تداول للعملات في البنوك بأول أيام العودة من إجازة طويلة.

وفيما كانت السوق تترقب تصريحات جديدة للبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة أو سوق الصرف، جاء بيان "المركزي" ليؤكد أنه لا يوجد ما يستدعي تعجيل عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 19 مايو الحالي، ليطمئن السوق ويزيد من حالة الاستقرار.

وثبت بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر صرف الدولار عند مستوى 18.45 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

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