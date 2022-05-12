الجنيه المصري يواصل مكاسبه لليوم الثاني

الوكيل الاخباري- لليوم الثاني على التوالي سجل الجنيه المصري ارتفاعات طفيفة مقابل الدولار في تعاملات صباح اليوم الخميس، حيث ارتفع بنحو 14 قرشاً من قيمتها ليتراوح سعر الصرف بين مستويات 18.36 جنيهاً للشراء، و 18.44 جنيهاً للبيع، بارتفاع طفيف عن مستوى 18.35 جنيه للدولار الذي سجله أمس الأربعاء.



وهذا أعلى مستوى للجنيه المصري منذ العاشر من أبريل/نيسان عندما سجل 18.30 جنيه للدولار.



وقدم البنك الأهلي المتحد أعلى سعر صرف للدولار عند مستوى 18.36 جنيهاً للشراء، و 18.42 جنيهاً للبيع. فيما سجل سعر صرف الدولار في 5 بنوك بقيادة البنك التجاري الدولي وبنك القاهرة، مستوى 18.35 جنيهاً للشراء، و 18.42 جنيهاً للبيع.

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