الحاج توفيق: التعرفة الجمركية الجديدة فيها مجاملة للكثير من القطاعات

الوكيل الإخباري -

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أكد رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، أن قرار تخفيض عدد فئات الرسم الجمركي، لتصبح 4 فئات بدلاً من 11 فئة، كان فيه مجاملة للكثير من القطاعات.وقال الحاج توفيق لـ " الوكيل الاخباري" إن القطاع التجاري في الأردن غير راضٍ تماماً عن القرار، الذي وصفه بأنه "جريء في هذا التوقيت".وبيّن، أن القرار كان من اللازم أن يرى النور منذ سنوات، لوضع حد للتهرّب الضريبي وللحد من توغل الطرود البريدية، التي يتم تداولها عبر الانترنت، من مواقع عالمية واقليمية، والتي سببت الكثير من المشاكل للتجار.وأشار إلى أن القطاع التجاري لديه المزيد ليطلب من الحكومة بهدف تحقيق إصلاح أكبر، وبما يعود بالنفع على الإقتصاد الوطني وعلى المواطن، الذي وصفه بـ (الحلقة الأضعف).وأعلن وزير المالية محمد العسعس عن تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على السلع، مشيراً إلى أن القرار يساعد على تقليص الاجتهاد الإداري مما ينعكس إيجابا على القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.